Одесса, Украина, 27 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Руководство Одессы демонтировало мемориальную доску, установленную на одной из центральных улиц в честь русского полководца Александра Суворова. Об этом 27 марта сообщило местное издание «Думская».

Скриншот телеграм-канала Демонтированная мемориальная доска

Согласно документу департамента культуры, опубликованного в телеграм-канале, памятная табличка была демонтирована по поручению заместителя мэра города Павла Вугельмана. Чиновник действовал в соответствии с рекомендациями историко-топонимической комиссии при городском совете.

Известно, что мемориальная доска была установлена на улице Приморской в 1995 году. В период с 1969 по 1995 год эта улица носила имя русского полководца.

Напомним, что в середине марта в Полтавской области демонтировали памятник писателю Максиму Горькому.