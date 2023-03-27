Москва, 27 марта, 2023, 17:00 — ИА Регнум. Американская финансовая система держится «за счёт печатного станка», а потому не может работать вечно. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Scrf.gov.ru Николай Патрушев

Он подчеркнул, что построенная в Соединённых Штатах финансовая пирамида даёт сбои снова и снова, а долг страны превысил 31,5 трлн долларов.

«Модель бесконтрольной эмиссии, при которой любые экономические проблемы в буквальном смысле заливаются деньгами, не может работать вечно», — отметил Патрушев.

Он уверен, что США ждёт серьёзный финансовый кризис, так как уровень доверия к доллару падает и американская валюта не подкрепляется производством товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Патрушев заявил о том, что страны Запада рассчитывали на крах российской экономики и рост протестных настроений в стране, но серьёзно ошиблись. Он также констатировал намерние западных государств создать технологический уклад, обеспечивающий процветание только им одним и оставить всех остальных на периферии социально-экономического развития.