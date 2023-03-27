Москва, , 17:02 — REGNUM США намерены биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Pax Americana Сергей Корсун © ИА REGNUM

По его словам, ещё во времена холодной войны Вашингтон при малейшей опасности со стороны Советского Союза был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню.

Патрушев высказал мнение о том, что навряд ли в умах стратегов США что-то изменилось.

«США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца», — приводит его слова «Российская газета».

Как передавало ИА REGNUM, по словам Патрушева, Соединённые Штаты Америки на втором «саммите за демократию» будут издеваться над государствами, чей суверенитет США же и попрали.