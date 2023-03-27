Москва, 27 марта, 2023, 17:02 — ИА Регнум. США намерены биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Сергей Корсун ИА REGNUM Pax Americana

По его словам, ещё во времена холодной войны Вашингтон при малейшей опасности со стороны Советского Союза был готов превратить Европу в радиоактивную пустыню.

Патрушев высказал мнение о том, что навряд ли в умах стратегов США что-то изменилось.

«США готовы биться с Россией не только до последнего украинца, но и до последнего европейца», — приводит его слова «Российская газета».

Как передавало ИА REGNUM, по словам Патрушева, Соединённые Штаты Америки на втором «саммите за демократию» будут издеваться над государствами, чей суверенитет США же и попрали.