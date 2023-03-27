Астрахань, 27 марта, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Действиям астраханских чиновников, ответственных за отлов бродячих животных, дадут оценку после гибели женщины в результате нападения собак. Об этом сообщает 27 марта пресс-служба следственного управления СКР по Астраханской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Бездомные собаки

Накануне на парковке в Советском районе Астрахани, как сообщало ИА REGNUM, обнаружили тело женщины со следами собачьих укусов. Экспертиза показала, что животные растерзали местную жительницу 1979 года рождения, причиной смерти стали травматический шок и массивная кровопотеря.

«Следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных или иных лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных», — заявили в ведомстве.

Местные СМИ сообщают, что нападение собак также стало причиной смерти мужчины, тело которого нашли на полуострове Пролетарский 18 марта. Местный житель поздно вечером 17 марта отправился в магазин и не вернулся.

В 2022 году в Астраханской области зарегистрировано более 6 тыс. случаев нападения собак на людей.