В 2023 году в Москве запустят два новых центральных диаметра
Москва, 27 марта 2023, 16:48 — REGNUM В 2023 году в Москве запустят два новых транспортных диаметра — третий и четвертый, сообщил 27 марта в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Кроме того, городские власти совместно с РЖД продолжат обновление двух действующих линий. Предполагается открыть шесть новых и реконструированных пригородных вокзалов.
Также предполагается продолжить развитие транспортного узла на «Белорусской», закончить реконструкцию узла «Площадь трех вокзалов» и обновление пассажирской инфраструктуры Курского вокзала, рассказал Собянин.
Современные транспортные пересадочные узлы будут созданы на месте станций первого диаметра «Тимирязевская» и «Лианозово», а на станции того же диаметра «Петровско-Разумовская» откроется новый городской вокзал, добавил мэр.
Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года Собянин заявил, что в Москве ведутся работы над созданием поезда метро нового поколения, который сможет выйти на линии с 2026 года.