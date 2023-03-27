RT: израильская полиция начала возводить заграждения вокруг резиденции премьера Нетаньяху

Тель-Авив, Израиль, , 16:58 — REGNUM Сотрудники полиции Израиля начали возводить заграждения вокруг резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 27 марта сообщает телеграм-канал RT на русском.

Полиция Израиля ставит баррикады © Eyal Warshavsky/Global Look Press

По его информации, полицейские опасаются, что протестующие будут пытаться штурмовать резиденцию Нетаньяху.

Как передавало ИА REGNUM, на акцию протеста против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства собрались порядка 80 тысяч человек. Посольство Израиля в США временно закрылось в знак протеста против проекта судебной реформы, которую продвигает правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В Израиле в течение трёх месяцев проходят многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху. Законопроект предполагает ограничение полномочий Верховного суда и позволяет правительству контролировать назначение судей.