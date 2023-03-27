Иерусалим, 27 марта, 2023, 16:42 — ИА Регнум. В Израиле не менее 80 тыс. человек собрались у здания кнессета и устроили акцию протеста против судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, пишет 27 марта издание Haaretz.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Отмечается, что полиция задерживает протестующих и конфискует палестинские флаги во время демонстраций в Иерусалиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении трёх месяцев в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли свыше 600 тыс. человек.

Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и позволит парламентариям оспаривать решения суда.

Россия озабочена ситуацией в Израиле, однако считает её внутренним делом страны, заявили в МИД РФ.