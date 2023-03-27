Зеленский побывал на позициях ВСУ в Запорожской области
Зеленский рассказал о своей поездке на позиции ВСУ в Запорожской области
Украина, 27 марта, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта посетил позиции ВСУ на временно оккупированной Киевом части Запорожской области, об этом он рассказал на своих страницах в соцсетях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский
Четырьмя днями ранее, 23 марта, президент Украины также сообщал о своей поездке на позиции ВСУ на временно оккупированной части Херсонской области.
Как сообщалось ранее, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ применили РСЗО HIMARS для обстрела колледжа в Мелитополе, пытаясь запугать население региона.