Энергодар, Запорожская область, 27 марта, 2023, 16:56 — ИА Регнум. Возглавляющий Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси побывал на берегу Каховского водохранилища. Целями визита были посещение Днепровской ГЭС и встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил он в своём аккаунте Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Рафаэль Гросси

Зеленский и Гросси осмотрели повреждения на дамбе электростанции и обсудили ситуацию на Запорожской АЭС. Гросси назвал Днепровскую ГЭС «неотъемлемой частью системы, обеспечивающей ядерную безопасность ЗАЭС». Он также рассказал, что Зеленский продемонстрировал ему, какой ущерб был нанесён плотине.

«В Запорожье состоялся обмен мнениями о защите Запорожской АЭС и её персонала», — отметил глава МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее был анонсирован визит Гросси на Запорожскую АЭС, назначенный на 29 марта. В ходе визита ожидается ротация инспекторов МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС для мониторинга ситуации.