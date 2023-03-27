Вашингтон, 27 марта, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Посольство Израиля в США временно закрылось в знак протеста против проекта судебной реформы, которую продвигает правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом 27 марта сообщил пресс-секретарь диппредставительства Элад Стромайер в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Он отметил, что Всеобщая федерация труда Израиля, которая является крупнейшим профсоюзом в стране, призвала выйти на забастовку всех израильских госслужащих, в том числе дипломатов.

«Посольство Израиля будет закрыто сегодня до последующих сообщений, оказание консульских услуг также прекращено», — написал Стромайер.

Напомним, на протяжении трёх месяцев в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху.

Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и позволит парламентариям оспаривать решения суда.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи в Израиле не намерены обслуживать пациентов до пересмотра судебной реформы. Также сообщалось, что Нетаньяху заявил, что приостановит вызвавшую массовые протесты реформу.