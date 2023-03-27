Тель-Авив, Израиль, 27 марта, 2023, 16:54 — ИА Регнум. На акцию протеста против политики премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительства собрались порядка 80 тысяч человек. Об этом сообщает государственный телеканал Kan-11, ссылаясь на данные сотрудников полиции.

Eyal Warshavsky/Global Look Press Протесты в Израиле

Акция проходит 27 марта около здания парламента в Иерусалиме.

Отмечается, что протестующие начали собираться у здания парламента с самого утра. В руках они держат израильские флаги, выкрикивают лозунги в поддержку демократии, а также требуют от премьер-министра Израиля не проводить судебную реформу.

Как передавало ИА REGNUM, в Израиле на протяжении трёх месяцев проходят многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством Нетаньяху. Законопроект предполагает ограничение полномочий Верховного суда и позволяет правительству контролировать назначение судей.