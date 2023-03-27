Москва, 27 марта, 2023, 16:15 — ИА Регнум. Объем взаимной торговли России и Белоруссии в 2022 году достиг рекордного показателя в 45 млрд долларов, заявил 27 марта на заседании совета министров Союзного государства премьер-министр России Михаил Мишустин.

Александр Астафьев/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания Совета министров Союзного государства в Доме правительства РФ

Ни санкции, ни нестабильность на мировых рынках не мешают росту товарооборота, этот процесс продолжается и в 2023 году, сказал Мишустин.

Часть белорусского экспорта была переориентирована на Россию, кроме того, Москва помогла Минску с налаживанием новых транзитных маршрутов с использованием инфраструктуры России, отметил премьер-министр.

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Росту взаимной торговли способствует и активизация кооперации в промышленной сфере, добавил Мишустин.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что страна во внешней торговле реализует концепцию «разворота на Восток».