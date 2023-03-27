Киев, 27 марта, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Монахи, проживающие в Киево-Печорской лавре, останутся верны Украинской православной церкви (УПЦ) и митрополиту Киевскому Онуфрию навсегда. Об этом заявил помощник наместника монастыря митрополита Павла архимандрит Антоний.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Видеозапись сделанного им заявления была опубликована в телеграм-канале УПЦ 27 марта.

«Братия монастыря во главе с наместником будет всегда верна своему предстоятелю блаженнейшему митрополиту Онуфрию», — подчеркнул священник.

Как сообщало ИА REGNUM, монахи Киево-Печерской лавры получили распоряжение покинуть её территорию до 29 марта. После истечения этого срока противостояние вокруг монастыря не завершится, монахи могут продолжать оспаривать своё выселение, считает советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.