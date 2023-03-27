ДНР, 27 марта, 2023, 16:11 — ИА Регнум. ВСУ используют тактику выжженной земли и уничтожают жилой сектор на юге города Артёмовска (украинское название — Бахмут) в ДНР. Об этом 27 марта сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

«Что сдали, они всё уничтожают», — приводит агентство слова бойца ЧВК «Вагнер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боец ЧВК «Вагнер» заявил, что украинская авиация всё реже встречается на артёмовском направлении, поскольку самолётов и вертолётов у ВСУ очень мало.