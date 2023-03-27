Москва, 27 марта, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Сын губернатора Красноярского края Артём Усс сбежал из-под ареста в Италии. По версии итальянских правоохранителей, в этом ему помогали его друзья и супруга Мария Ягодина, но женщина отказалась говорить о побеге.

Кадр из видео с канала «Бюро расследований» Артем Усс

Прокуратура Милана проводит расследование побега 40-летнего российского предпринимателя и сына губернатора Красноярского края Артёма Усса из-под домашнего ареста. По версии итальянских правоохранителей, Усс мог покинуть страну на частном самолёте. А подготовить и организовать побег ему помогала целая группа сообщников. Так же следователи обратили внимание, что супруга российского предпринимателя Мария Ягодина, которая находилась с Артёмом в Базильо с начала декабря, покинула страну незадолго до исчезновения Усса. Мария вернулась в Россию 13 марта, а через 10 дней её супруг сбежал. Журналисты ИА REGNUM связались с женщиной, но она отказалась комментировать информацию об исчезновении Артёма. На вопрос журналистов, знала ли Мария о побеге своего мужа, 32-летняя женщина заявила, что не желает обсуждать эту тему.

По информации издания La Republica, Артёму Уссу помог сбежать неизвестный мужчина на автомобиле, который довез его до аэропорта Линате, где бизнесмен по поддельным документам вылетел на частном рейсе. Издание также сообщает, что у Артема была целая сеть сообщников. La Republica уточняет, что сообщниками могли быть как местные граждане, так и российские спецслужбы. Примечательно, что в соцсетях у Марии Ягудиной много друзей, живущих в Италии. Один из них проживает в городе Крема, что находится в 40 минутах езды от аэропорта Линате и в 50 минутах — от города Базильо, где находился Усс.

В настоящий момент супруга бизнесмена проживает в Москве в четырехкомнатной квартире на Пречистенке, которую Артёму Уссу подарил его отец. В 90-е губернатор Красноярского края Александр Усс получил её от Бориса Ельцина. Вместе с Марией там живёт и 6-летний сын супругов Алексей. Известно так же, что Ягодина передвигается по Москве на автомобиле Mercedes-Benz S-класс с патриотичными номерами «СВО».

Скриншот страницы Марии Ягодиной в VK Мария Ягодина

Артема Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане, когда он собирался вылететь в Турцию. Причиной ареста стал запрос американской прокуратуры, которая предъявила обвинения в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег. По версии Минюста США, предприниматель был причастен к продаже нефти из Венесуэлы через подставные компании и криптовалюту. Так же американские следователи нашли признаки участия предпринимателя в закупках на Западе подсанкционной электроники двойного назначения и военных технологий. В конце ноября 2022 по указанным обвинениям Артёма Усса пометили под домашний арест, которые он отбывал в доме в Базильо, недалеко от Милана.

Пока предприниматель находился под арестом, ведомства Италии и США решали вопрос об экстрадиции Артема Усса для суда. По американскому законодательству по указанным обвинениям ему грозит до 75 лет лишения свободы. Отец бизнесмена, губернатор Красноярского края Александр Усс утверждал, что дело имеет «политический окрас».

В конце октября 2022 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артема Усса по обвинению в Артема Усса в отмывании денег в особо крупном размере в составе организованной группы (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем»). Бизнесмена объявили в розыск. Сам Артем Усс просил, чтобы его экстрадировали в Россию. Но 21 марта суд в Милане одобрил экстрадицию в США. На следующий день Артем Усс срезал браслет слежения и сбежал. Камеры наблюдения зафиксировали, как он садился в автомобиль с водителем.