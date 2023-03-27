Москва, 27 марта, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Минстрой России не располагает информацией о разработке льготной ипотеки для чиновников. Об этом 27 марта завил заместитель главы этого ведомства Никита Стасишин.

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Ранее издание РБК сообщило о такой инициативе. По его информации, в 2023 году в Минфине России намерены предложить программу льготной ипотеки для федеральных государственных служащих.

«Не слышал, что разрабатывается какая-то льготная ипотечная программа для чиновников, строителей или работников ЖКХ», — приводит ТАСС слова Стасишина.

Он также добавил, что в России есть другие категории граждан, которым нужно улучшить жилищные условия: это многодетные и молодые семьи, а также семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья.