Киев, 27 марта, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Военнослужащий ВСУ остановил машину с молодой матерью за «нарушение ПДД», после чего обстрелял машину за то, что женщина говорила по-русски. Фрагмент записи видеорегистратора автомобиля с происшествием опубликован 27 марта в телеграм-канале Readovka.

Кадр из видео Украинские фашисты расстреляли машину женщины с ребенком

Украинские военные 24 марта остановили в прифронтовой зоне машину, которой управляла женщина. С ней был маленький ребёнок. Один из военных обвинил женщину в нарушении правил движения из-за того, что она обогнала воинскую колонну, обругал её и грубо потребовал документы.

На просьбы женщины говорить спокойно украинец не реагировал, а лишь больше злился. Он стал стучать по машине, несколько раз обозвал женщину «тупой» и «свиньёй», а потом стал стрелять рядом с автомобилем, чем сильно напугал и мать, и ребёнка.

«Что вы делаете! У меня ребёнок маленький в машине, что вы себе позволяете?!» — закричала женщина.

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За кадром слышен плач ребёнка и попытки матери его успокоить.

Передвигались украинские военные на автомобиле с белым нацистским крестом, который использовали фашисты в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевик украинского националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признался, что убил мирного жителя в Мариуполе, так как заподозрил его в помощи российским военным.