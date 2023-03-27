Москва, 27 марта, 2023, 16:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правления — гендиректором ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Встреча с главой компании «РусГидро» Виктором Хмариным.

По её информации, на встречи были рассмотрены результаты работы энергохолдинга за прошлый год, а также планы на будущее, в том числе возможный перенос штаб-квартиры «РусГидро» в Красноярск.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Хмарина, в Амурской области нужно создавать противопаводковые ГЭС. Глава «РусГидро» заявил о готовности построить два таких объекта.