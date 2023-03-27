Сеул, 27 марта, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Из-за усилившихся политических противоречий мировая экономика может распасться на обособленные торговые блоки, отделенные друг от друга геополитическими границами, заявил 27 марта бывший генсек ООН, председатель совета директоров Боаоского азиатского форума Пан Ги Мун.

Zuma\TASS Пан Ги Мун

Так, конфликт на территории Украины привел к резкому росту цен на энергоносители и сырье, и пока конца этому конфликту не видно, не исключена эскалация, а значит — еще более серьезные экономические последствия, отметил он.

Экономическая ситуация в мире в 2023 году, вероятно, усложнится, добавил Пан Ги Мун.

Как сообщалось ранее, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что риски для мировой экономики усилились на фоне резкого увеличения центробанками процентных ставок для борьбы с высоким уровнем инфляции.