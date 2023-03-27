Москва, 27 марта, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Несколько российских авиакомпаний получили допуски Росавиации к регулярным рейсам в турецкую Каппадокию, сообщили 27 марта в ведомстве.

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании S7

Так, авиакомпания S7 получила допуск к полётам из Москвы, Red Wings — из Москвы, Краснодара, Минеральных Вод, а также Ростова-на-Дону и Сочи, а компания Nordwind — из российской столицы.

До этого прямых рейсов из России в Каппадокию не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Росавиации объявили о переходе российских авиакомпаний на новый режим работы в соответствии с летним расписанием. Количество рейсов по России в связи с этим возрастёт в два раза, говорится в сообщении ведомства.