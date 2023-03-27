ВСУ грузовиками вывозили из Артёмовска вино, бросая склады с боеприпасами
Москва, 27 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Основную часть винных запасов с Артёмовского завода шампанских вин украинцы вывозили грузовиками, при этом бросив склады боеприпасов. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Российские военнослужащие расположились в подвалах винзавода Артёмовска, который находится под сводом гипсовых пород на глубине до 90 метров. Этот завод является надёжным убежищем, которое было создано ещё в советское время на случай войны, а сейчас оно пригодилось бойцам ЧВК «Вагнер». Рядом с промышленными мощностями неработающего завода шампанских вин разместились медчасть, тыловые службы, стрельбище и кухни.
По словам российских бойцов, большую часть винных запасов украинцы вывозили грузовиками, при этом бросив склады с боеприпасами. Оставшееся было описано, взято под охрану, наши бойцы к вину не притронулись. Лишь на 8 Марта несколько грузовиков с бутылками было вывезено в Луганск для того, чтобы поздравить женщин с праздником.
В подвалах винзавода также есть и особое место — наблюдательный пункт, в котором разместились «глаза» беспилотников, которые постоянно летают над Артёмовском.
Как передавало ИА REGNUM, украинские националисты отрезают руки и головы убитым наёмникам, чтобы их нельзя было опознать. По его словам, российские бойцы часто берут пленных, по большей части граждан Украины, при этом наёмников они находят только убитыми, без голов и рук. По словам, российского бойца, националисты сами отрезают убитым наёмникам головы и руки, чтобы их невозможно было опознать.