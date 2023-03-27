Москва, 27 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Основную часть винных запасов с Артёмовского завода шампанских вин украинцы вывозили грузовиками, при этом бросив склады боеприпасов. Об этом 27 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Димитровский ИА REGNUM Артёмовский завод шампанских вин

Российские военнослужащие расположились в подвалах винзавода Артёмовска, который находится под сводом гипсовых пород на глубине до 90 метров. Этот завод является надёжным убежищем, которое было создано ещё в советское время на случай войны, а сейчас оно пригодилось бойцам ЧВК «Вагнер». Рядом с промышленными мощностями неработающего завода шампанских вин разместились медчасть, тыловые службы, стрельбище и кухни.

По словам российских бойцов, большую часть винных запасов украинцы вывозили грузовиками, при этом бросив склады с боеприпасами. Оставшееся было описано, взято под охрану, наши бойцы к вину не притронулись. Лишь на 8 Марта несколько грузовиков с бутылками было вывезено в Луганск для того, чтобы поздравить женщин с праздником.

В подвалах винзавода также есть и особое место — наблюдательный пункт, в котором разместились «глаза» беспилотников, которые постоянно летают над Артёмовском.

Как передавало ИА REGNUM, украинские националисты отрезают руки и головы убитым наёмникам, чтобы их нельзя было опознать. По его словам, российские бойцы часто берут пленных, по большей части граждан Украины, при этом наёмников они находят только убитыми, без голов и рук. По словам, российского бойца, националисты сами отрезают убитым наёмникам головы и руки, чтобы их невозможно было опознать.