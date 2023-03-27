Братислава, 27 марта, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Поддержка киевского режима в Словакии ослабевает. Об этом 27 марта заявила президент страны Зузана Чапутова в ходе конференции о внешней политике, проходящей в Братиславе.

JULIEN WARNAND/ЕРА/ТАСС Президент Словакии Зузана Чапутова

По её словам, источники военной помощи Украине не бесконечны.

«Поддержка Украины ослабевает и с точки зрения мнения общественности. И в Словакии, по-видимому, больше (чем в других странах — прим.)», — сказала она, отметив, что большая часть жителей страны поддерживает принятие украинских беженцев.

Между тем президент подчеркнула, что большинство словаков считает, что прибытие беженцев негативно отразилось на их собственной жизни. Чапутова добавила, что на фоне предстоящих парламентских выборов, намеченных на сентябрь, в Словакии возрастает риск ослабления общественной поддержки внешней политики, реализуемой правительством.

Глава государства также высказалась за развитие национального военно-промышленного комплекса.

«Если мы не осуществляем инвестиции в оборонную промышленность, то не сможем продвинуться дальше в поддержке Украины и в деле нашей собственной обороны», — сказала она, добавив, что оказание помощи киевскому режиму соответствует национальным интересам Словакии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявили, что передача Словакией Киеву МиГ-29 — это грубое нарушение международных обязательств, которое в России рассматривают как недружественный акт.