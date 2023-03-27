Москва, 27 марта, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе выявить и обеспечить решение проблем налогоплательщиков по единому налоговому счету.

Стоян Васев/ТАСС Здание Федеральной налоговой службы России

Поручение президента опубликовано на сайте Кремля 27 марта. К решению проблем предписано привлечm общественное движение «Народный фронт «За Россию», а доклад об исполнении представить до 15 апреля.

Также президент поручил комиссии Госсовета по экономике и финансам, Минфину и ФНС оценить функционирование системы единого налогового счета и представить к 15 апреля предложения по ее совершенствованию.

Как сообщалось ранее, в декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о совершенствовании института единого налогового счета.