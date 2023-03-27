Мелитополь, 27 марта, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Украинские военные применили РСЗО HIMARS для обстрела колледжа в Мелитополе, так они пытаются запугать население Запорожской области. Об этом заявил 27 марта врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

ВСУ выпустили по многопрофильному колледжу в Мелитополе шесть ракет HIMARS, две из них перехватила система ПВО. Остальные четыре попали в цель и поразили мирный объект. Всем пострадавшим оказана помощь, отметил Балицкий.

«Укронацисты исходят злобой, видя, как налаживается мирная жизнь в Запорожской области, как у нас начинают работать все мирные государственные программы. Поэтому пытаются применять старые методы запугивания, но наших людей не обмануть», — написал Балицкий в своём телеграм-канале.

Последствия артобстрела устранят в кратчайшие сроки. В домах рядом со зданием техникума восстанавливают остекление, добавил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта Мелитополь подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск. По данным городских властей, пострадали четыре человека, частично разрушено здание около многопрофильного колледжа.