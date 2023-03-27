Москва, 27 марта, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин наградил 10-летнего Фёдора Симоненко, спасшего двух детей во время атаки украинских диверсантов в Брянской области, медалью «За отвагу». Указ главы государства опубликован 27 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Симоненко Фёдора Витальевича», — говорится в указе.

Отмечается, что Фёдор Симоненко является учащимся Новоропской средней школы Климовского района Брянской области.

Напомним, 2 марта в Брянской области была совершена атака украинских террористов. Они убили двух человек, в том числе водителя машины, в которой трое детей ехали в школу. Получивший ранение 10-летний школьник сумел скрытно провести в безопасное место двух учениц.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта 10-летний Фёдор Симоненко был удостоен медали «За доблесть и отвагу». 15 марта его выписали из больницы после ранения.