Москва, 27 марта, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Китай является основным экономическим конкурентом Соединённых Штатов, вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмётся за Пекин, заявил 27 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Виталий Невар/ТАСС Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Он отметил, что как минимум с 1945 года источником любой эскалации напряжённости в мире является безудержное стремление США сохранить за собой главенствующую роль в мире.

«Как они считают, сейчас им мешают в этом две великие державы: Россия и Китай», — сказал он в интервью «Российской газете».

Патрушев считает, что Россия раздражает Соединённые Штаты тем, что Москва «не просто проводит самостоятельную политику укрепления многополярного мира, но во многом превосходит США в духовно-нравственном и военном отношении». Китай же является основным экономическим конкурентом США, отметил он.

«Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР», — заключил секретарь Совбеза РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Запада рассчитывали на крах российской экономики и рост протестных настроений в стране, но серьёзно ошиблись, считает Патрушев.

Он также заявил, что страны НАТО сделали из Украины большой военный лагерь, рассчитывая на военное поражение и последующее расчленение России.