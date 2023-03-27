Варшава, 27 марта, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Власти Польши выступили против участия спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях под нейтральным флагом, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В январе текущего года президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах приветствовал возможное участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом.

«Мы приняли к сведению опасения, высказанные специальными докладчиками ООН по вопросу о недискриминации спортсменов исключительно по национальному признаку», — сообщили в МИД Польши, выразив сожаление о том, что МОК изменил свою прежнюю аргументированную позицию по недопущению россиян и белорусов к международным соревнованиям.

При этом власти страны настаивают на разделении спортсменов не по национальному признаку, а по признаку источников их финансирования.

«Нет ни одной причины отходить от режима отстранения российских и белорусских спортсменов, установленного МОК более года назад, сразу после начала полномасштабного вторжения России на Украину», — заявили во внешнеполитическом ведомстве республики.

В МИД Польши акцентировали внимание на том, что сейчас не время рассматривать вопрос о возвращении представителей из России и Белоруссии на Олимпийские игры, а также призвали МОК пересмотреть планы и вернуться к исходной позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Национального олимпийского комитета (НОК) Австралии Мэтт Кэролл заявил, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в летних Олимпийских играх — 2032 в австралийском Брисбене.