Москва, 27 марта, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Украинские националисты отрезают руки и головы убитым наёмникам, чтобы их нельзя было опознать. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель командира одного из штурмовых подразделений, которое работает на передовой в Артёмовске.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацисты

По его словам, российские военнослужащие часто берут пленных, преимущественно граждан Украины.

«Иностранцев мы всегда находим только убитыми — без рук и голов. Нацики сами отрезают головы и руки убитым наёмникам, чтобы мы их потом не смогли опознать», — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что российские военнослужащие часто слышат в эфире голоса поляков и американцев, которые сюда приезжают за легкой наживой.

«При этом часто слышим в эфире голоса американцев, поляков — все они едут сюда за легкой поживой, как на сафари. А как только дадим им прикурить — они первые сбегают с нацистами, а прикрывать их побег оставляют неопытных призывников, водителей — всех, кого не жалко», — добавил российский военнослужащий, уточнив, что многие военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, были насильно мобилизованы. По его словам, они не желают воевать против России.

Как передавало ИА REGNUM, в Минобороны сообщили об уничтожении 135 военнослужащих ВСУ на четырех направлениях. На купянском направлении вооружённые Силы России в минувшие сутки уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

На южнодонецком и запорожском направлениях были уничтожены гаубица Д-20 и два пикапа. На херсонском направлении Вооружённые силы России за минувшие 24 часа ликвидировали два автотранспортных средства и одну самоходную гаубицу «Гвоздика». За сутки на донецком направлении потери ВСУ составили свыше 400 военных и наёмников.