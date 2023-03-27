Москва, 27 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. В небе над Москвой появилось большое чёрное кольцо. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Москва 24».

Кадр из видео Черное кольцо. Москва

Необычное явление заметили жители района Строгино, которые поспешили снять чёрное кольцо на видео. Отмечается, что чёрное кольцо было образовано дымом из трубы, которые не успел развеяться в атмосфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в небе над Ставропольем наблюдались необычные столбы света, похожие на северное сияние. Однако впоследствии выяснилось, что это редкое атмосферное явление — гало.