Вашингтон, 27 марта, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Серьёзной инициативы по урегулированию украинского кризиса на Западе нет и в ближайшее время не будет. Так считает европейский дипломат, мнение которого приводит американская газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По его словам, «серьёзная дипломатическая инициатива в ближайшее время не предвидится», хотя союзники обсуждают возможные значения для Украины победы или поражения, а также элементы постконфликтного урегулирования.

Чиновник добавил, что в абстрактной разработке мирного процесса сложности нет. Намного сложнее найти момент, когда такой сценарий станет реальным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в марте в Кремле заявили, что пока нет возможности вывести решение конфликта на Украине в мирное русло. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал также, что США категорически против того, чтобы Украина вступала в мирные переговоры с Россией.