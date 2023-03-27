Берлин, 27 марта, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Руководители Ассоциации по предотвращению дискриминации и изоляции российских немцев и русскоязычных сограждан в Германии направили запрос в минюст и МВД страны с требованием проверить факты дискриминации в банковском обслуживании по национальному признаку, передает 27 марта ТАСС со ссылкой на представителей ассоциации.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Ранее ряд граждан сообщили о получении уведомлений о прекращении обслуживания их счетов в банках Германии. Подобных санкций власти страны не вводили, а дискриминация, похоже, стала следствием давления, оказанного на финансовые организации, предположил глава ассоциации Ульрих Ойме.

Аналогичная жалоба была направлена и в парламент Германии.

Ранее в МИД России оценили как дискриминацию выдвижение властями стран ЕС невыполнимых требований к гражданам России, намеревающимся получить туристическую визу.