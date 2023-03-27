Пекин, 27 марта, 2023, 15:16 — ИА Регнум. Россия демонстрирует своё намерение в дальнейшем противодействовать западным странам, если они продолжат вмешиваться в конфликт на Украине. Так объяснило китайское издание Global Times решение президента РФ Владимира Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии.

Borgenmagazine.com Флаги США и России

«Этим шагом Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или начнут поставлять ОМУ, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию», — отмечено в статье.

В тексте также подчёркивается, что реакция США на эти действия говорит о намерении Вашингтона «не раздражать Москву». Информация о решении Путина комментировалась в Пентагоне осторожно, с акцентом на том, что признаков подготовки РФ к применению ядерного оружия не наблюдается. В то же время в Штатах намерены продолжать «изматывать» Россию оказанием помощи Украине, уверен автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Владимир Путин заявил о том, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Подготовка к реализации этой меры будет завершена к 1 июля, отметил он.