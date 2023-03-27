Москва, 27 марта, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ выявила множество нарушений при реализации проекта по развитию БАМа-Транссиба. Об этом 27 марта сообщила представитель ведомства Екатерина Пересыпина на совещании в Совете Федерации по вопросам реализации второго этапа модернизации Восточного полигона железных дорог.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

«На сегодняшний день у нас пока не реализован до конца первый этап. Что касается пропускных способностей, они у нас по первому этапу — по 30% участков — не достигнуты. Серьёзное отставание идёт и по второму этапу», — сказала Пересыпина.

По её словам, в связи с этим реализация проекта «Транссиб за семь дней» находится под угрозой срыва.

Она рассказала, что прокуроры выявили факты составления некачественной проектной документации, затягивания сроков. Кроме того, проекты направляются на главгосэкспетизу по три-четыре раза, вносятся изменения в проектные решения.

Представитель Генпрокуратуры отметила, что иногда в проекты закладываются экономически не выгодные способы строительства. По её словам, только в 2022 году было выявлено завышение стоимости на 1 млрд рублей на трёх объектах. После вмешательства надзорного ведомства цену удалось снизить.

Кроме того, уточняется, что проектные организации используют подложные коммерческие предложения для формирования цены на работы или поставку материалов.

Также в 2022 году были выявлены факты хищения средств. В частности, вскрыта незаконная схема авансирования организаций, которые находились в состоянии банкротства, либо имели невыполненные обязательства, отметила Пересыпина. Помимо этого, в отношении начальников двух железных дорог были возбуждены уголовные дела за лоббирование интересов подрядных организаций.

Напомним, текущая программа развития Восточного полигона рассчитана до 2024 года. Цель второго этапа модернизации — увеличение годовой пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн.

В январе 2023 года сообщалось, что РЖД с опережением реализуют второй этап модернизации БАМа и Транссиба.