Патрушев: Запад просчитался, ожидая краха России
Секретарь Совбеза Патрушев: Запад просчитался в ожидании краха России
Москва, 27 марта, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Страны Запада рассчитывали на крах российской экономики и рост протестных настроений в стране, но серьёзно ошиблись. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в опубликованном 27 марта интервью «Российской газете».
По его словам, западные страны надеются создать технологический уклад, обеспечивающий процветание только им одним. Остальные государства должны остаться на периферии социально-экономического развития. С Россией этот замысел не сработал.
«Под давлением Вашингтона с российского рынка ушло много западных компаний. Однако в расчёте на крах нашей экономики и рост протестных настроений они серьёзно ошиблись», — сказал Патрушев.
Он добавил, что западных лидеров раздражают взвешенная реакция России на санкционное давление, её экономическая самостоятельность, сырьевая независимость и научная мысль. Аналогичные санкции ввергли бы Англию или Францию в хаос.
Россия при этом не собирается закрываться от остального мира, она открыта для интеграции с экономиками суверенных стран, сказал Патрушев.
Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совбеза Патрушев также заявил, что страны НАТО сделали из Украины большой военный лагерь, рассчитывая на военное поражение и последующее расчленение России.