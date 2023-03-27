Москва, 27 марта, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Страны Запада рассчитывали на крах российской экономики и рост протестных настроений в стране, но серьёзно ошиблись. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в опубликованном 27 марта интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, западные страны надеются создать технологический уклад, обеспечивающий процветание только им одним. Остальные государства должны остаться на периферии социально-экономического развития. С Россией этот замысел не сработал.

«Под давлением Вашингтона с российского рынка ушло много западных компаний. Однако в расчёте на крах нашей экономики и рост протестных настроений они серьёзно ошиблись», — сказал Патрушев.

Он добавил, что западных лидеров раздражают взвешенная реакция России на санкционное давление, её экономическая самостоятельность, сырьевая независимость и научная мысль. Аналогичные санкции ввергли бы Англию или Францию в хаос.

Россия при этом не собирается закрываться от остального мира, она открыта для интеграции с экономиками суверенных стран, сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, секретарь Совбеза Патрушев также заявил, что страны НАТО сделали из Украины большой военный лагерь, рассчитывая на военное поражение и последующее расчленение России.