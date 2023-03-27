Вашингтон, 27 марта, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Несмотря на обучение военных и поставки западного вооружения, киевский режим не сможет начать наступление в стиле Североатлантического альянса, предполагающее массированный удар с воздуха. Об этом пишет американская деловая газета Wall Street Journal (WSJ).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Чтобы выбить окопавшегося врага, как хочет сделать Украина, традиционный подход США и союзников начался бы с массированного воздушного удара с использованием самолётов и крылатых ракет», — пишут авторы публикации.

По словам американского подполковника в отставке Джона Нагла, у Вооружённых сил Украины есть ограниченное количество истребителей и боевых вертолётов. По этой причине власти страны, скорее всего, откажутся рисковать ими в лобовой атаке.

Как считают эксперты в области стратегии, на которых ссылается американское издание, по всей видимости, киевский режим предпримет крупную атаку с применением ракет и артиллерии. После этого начнётся масштабное наступление сухопутных войск, которое также будет отличаться от стандартов НАТО, говорится в материале.

«Большая разница в том, что силы США или союзников возглавил бы авангард современных боевых танков, в то время как ВСУ будут иметь лишь небольшое их количество», — пишет американское издание.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что переброска в Артёмовск элитных частей ВСУ говорит о тяжёлой ситуации для Киева. Он напомнил, что украинские СМИ пестрят заголовками, согласно которым даже спецподразделения ВСУ отправляют в Артёмовск, чтобы использовать их там в качестве пехоты.