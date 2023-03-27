WKRN News: в США девушка убила в школе шесть человек из пистолета и штурмовых винтовок

Нэшвилл, , 21:55 — REGNUM Троих детей и троих взрослых застрелила из огнестрельного оружия девушка из США, открывшая стрельбу в школе города Нэшвилл (штат Теннесси) 27 марта, сообщил телеканал WKRN News.

Стрельба в школе Цитата из видео «Массовая стрельба в США 18-летний подросток убил 19 детей»

Трагедия случилась в частном учебном заведении христианской направленности. Стрелявшей по людям женщине 28 лет, но выглядела она как подросток, утверждают очевидцы ЧП.

В школе, где произошла стрельба, обучаются около 200 детей. Несколько из них пострадали. Девушка стреляла из пистолета и двух штурмовых винтовок, она была убита при задержании.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта подросток пятнадцати лет погиб, пять человек получили ранения в результате стрельбы в городе Милуоки в американском штате Висконсин на северо-востоке США. Ранены были женщины в возрасте от 18 до 22 лет.