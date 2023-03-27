Посёлок городского типа Сириус, Краснодарский край, 27 марта, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Собственный театр должен появиться у каждой российской школы к концу следующего года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов 27 марта в ходе выступления в федеральной территории Сириус.

Владимир Федоренко/РИА Новости Воспитанница Детской студии театра на репетиции музыкального спектакля

По его словам, школьные театры нужны для творческой реализации молодых людей. Школьники могут быть и режиссёрами, и актёрами. Это своего рода профориентация, помогающая найти себя.

«Мы для себя такую задачу ставим, что у нас к концу 2024 года в каждой школе появится школьный театр», — сказал Кравцов на марафоне, посвящённом старту четвёртого сезона конкурса «Большая перемена».

Министр добавил, что в минувшем году в стране насчитывалось около 7 тыс. школьных театров, а теперь их уже 18 тыс., причём появляются они не в результате распоряжений администрации, а «самостоятельно».

Как сообщало ИА REGNUM, Кравцов ожидает принятия законопроекта о защите учителей до конца 2023 года. Ранее он заявлял, что Минпросвещения продолжит отстаивать права педагогов.