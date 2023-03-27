Москва, 27 марта, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Райффайзенбанк ограничит частным клиентам возможность осуществлять переводы в долларах, а также повысит минимальный порог по переводам в долларах и евро в другие банки, сообщили представители банка 27 марта.

Владимир Гердо/ТАСС Офис Райффайзенбанка

Исходящие переводы в долларах смогут делать только клиенты, ранее подключившие «премиальные» пакеты услуг. Минимальные суммы валютных переводов составят 20 тысяч долларов и 20 тысяч евро.

Новые правила предполагается ввести со следующего понедельника, 3 апреля. В банке пояснили, что стремятся тем самым соблюсти правила по количеству проводимых платежей в иностранных валютах.

Ранее в марте 2023 года руководители Raiffeisen Bank International заявили, что работа банка в России не нарушает никаких норм ЕС.