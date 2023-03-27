Брянск, 27 марта, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Военные ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района Брянской области, сообщил 27 марта глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

«ВСУ обстреляли село Кистер Погарского района. Под обстрел попало фермерское хозяйство», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, в результате обстрела никто не пострадал.

Действия украинских националистов привели к гибели 20 голов дойного стада, имеются разрушения кровли коровников, уточнил Богомаз.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ 27 марта обстреляли село Графовка Краснояружского района Белгородской области, никто не пострадал.