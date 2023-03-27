Москва, 27 марта, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли свыше 400 человек за сутки на донецком направлении, сообщает 27 марта Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа танкового подразделения в зоне СВО

Активные действия российских военных подразделений, удары авиации и огонь артиллерии привели к тому, что противник потерял свыше 400 военнослужащих и наёмников, а также четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и одну гаубицу Д-20, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, склад украинской территориальной обороны уничтожен российскими военными в Харьковской области. Он находился в районе населённого пункта Берестовое.