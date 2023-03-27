Москва, 27 марта, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Индекс РТС, являющийся основным индикатором фондового рынка в России, 27 марта превысил отметку в 1000 пунктов. Такой уровень зафиксирован впервые с 8 февраля.

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Спустя некоторое время, показатель немного опустился, до 999,93 пунктов. В целом его рост составил 2,27%. Также вырос индекс Мосбиржи до 2428,11 пункта или более, чем на 1,5%.

Курс доллара к рублю на торгах 27 марта снизился и теперь составляет 76,5 рублей, падение оценивается в 0,74%. Евро подешевел в России на 0,64% до 82,18 рублей. На 0,3% меньше стал стоить юань, за него дают 11,1 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта российский рынок акций открылся ростом индекса Мосбиржи на 0,35%, до 3 964,25 пункта. Индекс РТС тогда вырос на 0,65%, до 1 671,42 пункта.