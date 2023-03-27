Москва, 27 марта, 2023, 14:29 — ИА Регнум. У России есть оружие, которым она способна уничтожить любого противника, включая США. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о том, что ранее американский бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал условный ядерный удар по российскому городу Санкт-Петербургу с расстояния 200 км над островом Готланд, расположенным в Балтийском море.

«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет», — сказал Патрушев, назвав уверенность Вашингтона «очень опасной глупостью».

Секретарь Совбеза России подчеркнул, что Москва никого не запугивает военным преимуществом.

«Россия терпелива… Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — добавил он.

Ранее Патрушев сообщил, что главная задача нынешнего политического режима Соединённых Штатов — задурить голову своему народу в период системного кризиса.