Москва, 27 марта, 2023, 14:27 — ИА Регнум. В трёх регионах России действует особый противопожарный режим. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба МЧС России.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Автомобиль МЧС России

По её информации, на территории некоторых субъектов Российской Федерации зафиксировано свыше трех тысяч термических точек. Наибольшее их количество выявлено в Астраханской области, в республиках Дагестан и Бурятия, а также в Забайкальском крае.

Отмечается, что особый противопожарный режим действует в Калининградской области, частично он был введён в Хабаровском и Забайкальском краях.

Уточняется, что за минувшую неделю количество пожаров снизилось на 12%.

Как передавало ИА REGNUM, при установлении особого противопожарного режима вводится запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой растительности, а также посещение гражданами лесов.