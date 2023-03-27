В Чувашии уничтожили мясо, заражённое сибирской язвой
Чебоксары, 27 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В Чувашии уничтожили мясо забитого бычка, заражённое сибирской язвой. об этом 27 марта сообщает ветеринарная служба республики.
Отмечается, что для лабораторного исследования был проведен отбор проб с мяса и мест его хранения, в результате чего была обнаружена ДНК возбудителя сибирской язвы.
«Сотрудниками ветеринарной службы в присутствии представителей управления Россельхознадзора проведено сжигание продуктов убоя, а также проведены дезинфекционные мероприятия», — говорится в сообщении.
Как заявили в межрегиональном управлении Россельхознадора, чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Чувашии решила не вводить карантин по сибирской язве в деревне Яуши, где обнаружили мясо больного бычка, поскольку восприимчивых животных выявления сибирской язвы нет.
Ранее сообщалось, что житель деревни Старое Акташево забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой, и продал его. Мясо было обнаружено и изъято 23 марта у двух жительниц Чувашии. По данным Следственного комитета РФ, владелец подсобного хозяйства с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Чувашии сотрудники Роспотребнадзора изъяли мясо, заражённое сибирской язвой.