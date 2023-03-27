Чебоксары, 27 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В Чувашии уничтожили мясо забитого бычка, заражённое сибирской язвой. об этом 27 марта сообщает ветеринарная служба республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирская язва

Отмечается, что для лабораторного исследования был проведен отбор проб с мяса и мест его хранения, в результате чего была обнаружена ДНК возбудителя сибирской язвы.

«Сотрудниками ветеринарной службы в присутствии представителей управления Россельхознадзора проведено сжигание продуктов убоя, а также проведены дезинфекционные мероприятия», — говорится в сообщении.

Как заявили в межрегиональном управлении Россельхознадора, чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Чувашии решила не вводить карантин по сибирской язве в деревне Яуши, где обнаружили мясо больного бычка, поскольку восприимчивых животных выявления сибирской язвы нет.

Ранее сообщалось, что житель деревни Старое Акташево забил на мясо бычка, зараженного сибирской язвой, и продал его. Мясо было обнаружено и изъято 23 марта у двух жительниц Чувашии. По данным Следственного комитета РФ, владелец подсобного хозяйства с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ветеринарных правил».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в Чувашии сотрудники Роспотребнадзора изъяли мясо, заражённое сибирской язвой.