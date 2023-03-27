Киев, 27 марта, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Доклад Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН по правам человека о дискриминации канонической Украинской православной церкви (УПЦ) «несбалансирован», заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

Oleg Nikolenko Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко

По его словам, комиссариат ООН выдал «несбалансированную политическую оценку» и впредь должен «основывать свои доклады на фактах». Дипломат отметил на своей странице в одной их соцсетей, что украинским гражданам предоставлена свобода вероисповедания, но это не означает право заниматься деятельностью, которая подрывает «национальную безопасность».

В докладе комиссариата ООН говорится, что действия киевского режима в отношении канонической УПЦ «могут привести к дискриминации». Авторы отчёта зафиксировали факты обысков в УПЦ и допросов священнослужителей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины требуют, чтобы представители УПЦ покинули Киево-Печерскую лавру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о гонениях на православную церковь в связи с ситуацией вокруг лавры. В России действия киевского режима назвали религиозной войной против духовенства.