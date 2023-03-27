Нападающий «Торпедо» Стефанович рассказал об участии в договорных матчах

Москва, , 14:23 — REGNUM Футболист «Торпедо» (Москва) Илья Стефанович рассказал, как его коллеги во время его выступлений за другие клубы участвовали в договорных матчах, допуская умышленный проигрыш. Такие проплаченные игры происходили по нескольку раз за сезон, сообщил он Sport24.

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По словам Стефановича, в договорных матчах участвовали «Черноморец» и «Знамя». Футболист отказывался следовать их примеру, играл, как в обычном матче, обостряя ситуацию на поле, за что получал угрозы, рассказал он.

«Много ли подобного в нашем футболе? Частенько происходит, думаю. Я и во Второй лиге с этим сталкивался в благополучном «Черноморце». Там все более организованно и тихо делают. Мы, молодые, узнали это только в конце сезона», — отметил Стефанович.

Ситуация в матче «Черноморца» с «Чайкой» была не единичной, уверен он. Футболист считает, что договорные встречи происходили по нескольку раз за сезон и что возрастные спортсмены были «вынуждены» соглашаться, чтобы заработать.

Как сообщало ИА REGNUM, после матча «Чайка» — «Черноморец», закончившегося со счётом 3:1, было возбуждено уголовное дело по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Игра прошла в мае 2019 года в рамках первенства ПФЛ.