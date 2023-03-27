Тель-Авив, Израиль, 27 марта, 2023, 14:08 — ИА Регнум. Израильская национальная авиакомпания ElAl приостановила вылеты из Тель-Авива. Соответстсующая информация опубликована на официальном сайте авиаперевозчика.

(сс) Сссс3333 Аэропорт Бен Гурион.

Сообщается, что компания приостановила рейсы с вылетом из аэропорта Бен-Гурион из-за всеобщей забастовки.

Ранее стало известно, что из аильский аэропорт Бен-Гурион прекратил вылеты в рамках забастовки профсоюзов против судебной реформы.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении трёх месяцев в Израиле проходят многотысячные протесты против судебной реформы, проводимой правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По оценке местных СМИ, в минувшее воскресенье на улицы вышли свыше 600 тыс. человек.

Законопроект ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия базовых законов и позволит парламентариям оспаривать решения суда.

Россия озабочена ситуацией в Израиле, однако считает её внутренним делом страны, заявили в МИД РФ.