Москва, , 14:19 — REGNUM Общественники призвали признать украинскую певицу Ани Лорак иностранным агентом. Об этом 27 марта пишет телеграм-канал SHOT.

Ани Лорак © Михаил Терещенко/ТАСС

Отмечается, что общественники направили соответствующие обращения в Следственный Комитет и Генпрокуратуру Россию с просьбой проверить Ани Лорак (Куек — настоящая фамилия певицы).

По информации телеграм-канала Mash, общественная организация «Отцы России» потребовала от Следственного комитета и Генпрокуратуры России отменить весь тур певицы по стране. Общественники заподозрили певицу в отправке денег жителей России в помощь ВСУ, уточняет телеграм-канал.

Как передавало ИА REGNUM, 25 марта мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что запланированный в городе концерт певицы Ани Лорак будет отменён. Он подчеркнул, что ни актёры, ни предприниматели, которые против СВО по защите Донбасса, не будут зарабатывать в Краснодаре, так как нет гарантий, что эти деньги не пойдут на поддержку вражеской армии.