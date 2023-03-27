Рим, 27 марта, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Арестованный в Италии предприниматель Артем Усс срезал электронный браслет и покинул страну, использовав поддельные документы, передает 27 марта La Repubblica со ссылкой на осведомленные источники.

Кадр из видео с канала: 8 канал Красноярск Артем Усс.

По данным издания, сыну губернатора Красноярского края помогали «сообщники» и спецслужбы Италии допускают причастность к происшедшему своих российских коллег.

Ранее в США против Артема Усса были выдвинуты обвинения в уклонении от антироссийских санкций и отмывании денег, а суд Италии одобрил его экстрадицию в Вашингтон.